Тутаевские росгвардейцы не дали пожилой женщине замерзнуть в сугробе

В Тутаеве сотрудники Росгвардии спасли от холода 81-летнюю женщину Фото: Влад КОМЯКОВ

В Тутаеве Ярославской области сотрудники Росгвардии спасли от холода 81-летнюю женщину.

Старушку, которой нужна была помощь, сотрудники вневедомственной охраны заметили на улице Советской. Женщина упала в снег и не могла подняться, а прохожих как нарочно, не было.

- Жительница Тутаева сильно замерзла и пожаловалась на боль в ноге. Чтобы пенсионерка не получила обморожения, сотрудники аккуратно перенесли ее в служебный автомобиль и вызвали бригаду скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ведомства.