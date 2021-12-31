В отношении экс-полицейского из Ярославля, устроившего ДТП, в котором погибла его сожительница, прекращено уголовное дело

В отношении бывшего высокопоставленного сотрудника ярославской полиции Владимира Завражного, устроившего ДТП, прекращено уголовное дело Фото: Сергей ГАПОН

В отношении бывшего высокопоставленного сотрудника ярославской полиции Владимира Завражного, устроившего ДТП, прекращено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

- Постановлением Даниловского районного суда Ярославской области от 30 декабря 2021 года уголовное дело по обвинению Владимира Завражного в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) прекращено в связи с примирением сторон на основании заявления потерпевшего, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что авария произошла 15 октября прошлого года на дороге Любим - Ярославль в Даниловском районе. Автомобиль, за рулем которого сидел полковник, вылетел в кювет и перевернулся. Погибла пассажирка машины, 42-летняя женщина, сожительница полицейского.

Изначально сообщалось, что Задорожный в момент ДТП был нетрезв.

- В ходе рассмотрения дела факт нахождения подсудимого в момент ДТП в состоянии опьянения суд не установил. Постановление в законную силу не вступило, - уточнили в суде.