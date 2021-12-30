В Рыбинске пункты вакцинации продолжат работать в праздничные дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинске в праздничные дни горожане смогут продолжить прививаться. Со 2 января три пункта вакцинации в торговых центрах снова начнут работать.

Где можно будет сделать прививку от COVID-19?

- ТРЦ «Виконда», улица Бабушкина, 29. Со 2 по 9 января работает с 10:00 до 20:00;

- ТЦ «Макси», улица Фурманова, 4. 31 декабря работает с 9:00 до 12:00, а потом со 2 по 9 января работает с 10:00 до 19:00;

- ТРЦ «Сенная площадь», улица Герцена, 62. 31 декабря работает с 11:30 до 15:30, дальше со 2 по 9 января - с 10:00 до 19:00.