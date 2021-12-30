В Ярославле будут судить водителя, который сбил женщину на глазах ее семьи

10 июля на своей иномарке пьяный мужчина сбил женщину и ее сына. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего водителя «Ниссан Тиана». 10 июля этого года на своей иномарке пьяный мужчина сбил женщину и ее сына. В тот же день пострадавшая скончалась в реанимации. У 8-летнего мальчика были множественные переломы, но он, к счастью, выжил.

ДТП произошло в поселке Прибрежный во Фрунзенском районе Ярославля. 32-летняя женщина с сыном уже почти перешли дорогу, когда на них на большой скорости наехал «Ниссан». Водитель, как потом установила экспертиза, был пьян и летел на красный свет. Следом за женщиной и мальчиком шли ее супруг и второй сын. Физически они не пострадали, но вес произошло на их глазах.

- Обвиняемый свою вину признал и частично возместил материальный ущерб и моральный вред. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Дело уже направлено в суд, водителю грозит срок от 5 до 12 лет.