Режим работы межмуниципальных автобусов в Ярославской области в праздничные дни

В новогодние праздники межмуниципальные автобусы Ярославской области будут работать по режиму выходного дня Фото: Полина Вачнадзе

В новогодние праздники межмуниципальные автобусы Ярославской области будут работать по режиму выходного дня. Всю необходимую информацию можно уточнить по телефону 8(4852)67-40-80, а расписание движения опубликовано на сайте ГБУ «Яроблтранском».

Общественный транспорт Ярославля также будет ходить в праздничные дни по расписанию выходного дня. Режим работы можно уточнить здесь. В новогоднюю ночь рассчитывать на автобусы, троллейбусы и трамваи не стоит – они прекратят работать не позднее полуночи, а выйдет в рейсы 1 января только в районе 6 утра.