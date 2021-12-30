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Общество30 декабря 2021 8:19

Режим работы межмуниципальных автобусов в Ярославской области в праздничные дни

Рассказываем, по какому расписанию будут ходить автобусы
Полина Вачнадзе
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В новогодние праздники межмуниципальные автобусы Ярославской области будут работать по режиму выходного дня

В новогодние праздники межмуниципальные автобусы Ярославской области будут работать по режиму выходного дня

Фото: Полина Вачнадзе

В новогодние праздники межмуниципальные автобусы Ярославской области будут работать по режиму выходного дня. Всю необходимую информацию можно уточнить по телефону 8(4852)67-40-80, а расписание движения опубликовано на сайте ГБУ «Яроблтранском».

Общественный транспорт Ярославля также будет ходить в праздничные дни по расписанию выходного дня. Режим работы можно уточнить здесь. В новогоднюю ночь рассчитывать на автобусы, троллейбусы и трамваи не стоит – они прекратят работать не позднее полуночи, а выйдет в рейсы 1 января только в районе 6 утра.