Режим работы общественного транспорта в Ярославле в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь общественный транспорт Ярославля будет работать по режиму выходного дня Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля уточнили, как будет работать общественный транспорт города в новогоднюю ночь.

- По режиму выходного дня, - сообщили в ведомстве.

Что это значит для ярославцев? Да только то, что добираться до дома из гостей придется либо на такси (а цены в праздничную ночь все примерно представляют), либо ждать первых рейсов автобусов, троллейбусов и трамваев.

На сайте «Яргортанса» можно посмотреть расписание работы общественного транспорта. В выходные дни автобусы выходят в первые рейсы в районе шести утра, а заканчивают работать в промежутке от 23:00 до 24:00. У троллейбусов расписание примерно такое же, только №8 в выходные дни начинает работать в 04:40 (Торговый переулок) и в 05:15 (улица Волгоградская). В 4:50 от Крестобогородской отходит первая «девятка».

Первые трамваи начинают ходить по Ярославлю около 6 утра. №6 выходит в рейс около 8:00.

Традиционных праздничных гуляний в новогоднюю ночь на Советской площади в этом году не будет. Программа завершится в 19:00.