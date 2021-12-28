Как в Рыбинске будет работать общественный транспорт в праздничные выходные дни

Многие маршруты выйдут на дороги по расписанию выходного дня. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске рассказали, как городской транспорт будет работать в новогодние выходные. Многие маршруты выйдут на дороги по расписанию выходного дня. Также движение некоторых рейсов будет прекращено раньше обычного, поэтому дела лучше не оставлять на вечернее время, если для их выполнения понадобится автобус или тролейбус.

Публикуем актуальное расписание:

31 декабря

Автобусные маршруты:

Маршрут № 1 по расписанию выходного дня. Последний рейс от ПАТП №1 в 21:45, от Буксирной улицы в 22:32.

Маршрут № 12. Последний рейс от ПАТП № 1 в 21:58, от з-д Призма 22:23.

Маршрут № 15 работает по расписанию выходного дня.

Маршрут № 36т по расписанию субботнего дня.

Остальные маршруты работают в обычном режиме по расписанию выходного дня.

Троллейбусные маршруты:

Движение троллейбусов будет прекращено в 21:17.

Последние рейсы по маршрутам (от начальной остановки):

Маршрут № 1 в 19:39.

Маршрут №4 в 19:47.

Маршрут № 5 в 19:51.

Маршрут № 6 в 19:55.

1 января

Автобусные маршруты:

По расписанию выходного дня.

Маршрут №1. Начало и окончание работы маршрута без изменений. Интервал движения автобусов на маршруте увеличен до 35 минут.

Маршрут № 3. Первый рейс от ж/д вокзала в 7:35, от больницы № 4 в 7:00. Интервал движения автобусов на маршруте увеличен до 40 мин.

Маршрут №5 от ж/д вокзала: 9:50, 11:10, 14:25, 15:50, 17:15, 19:20;

от ГЭС-14: 10:30, 11:45, 15:05, 16:30, 17:55, 20:00.

Маршрут № 6. Первый рейс от ПАТП № 1 в 10:15, от Скомороховой горы в 11:00.

Маршрут № 8. Первый рейс от Соборной площади в 6:02. Интервал движения автобусов на маршруте с 6:02 до 12:38 увеличен до 36 минут.

Маршрут № 9 отменяется.

Маршрут № 10. Первый рейс от Троллейбусного парка в 8:40, от з-д Призма в 8:40. Интервал движения автобусов на маршруте увеличен до 40 минут.

Маршрут № 11 без изменений.

Маршрут № 12. Первый рейс от ПАТП № 1 в 5:00, от з-д Призма

в 5:26. Интервал движения автобусов на маршруте с 5:00 до 7:00 увеличен до 35 – 40 минут.

Маршрут № 14. Первый рейс от больницы № 4 в 7:10, от ГЭС 14 в 7:43.

Маршрут № 15 отменяется от Соборной площади в 9:33.

Маршрут № 20 без изменений.

Маршрут № 2, 7, 29 отменяется.

Маршрут №33, 16, 16т, 36т, 8т по расписанию выходного дня.

Троллейбусные маршруты:

Начало работы маршрутов:

Маршрут № 1 в 06:39.

Маршрут № 4 в 06:42.

Маршрут № 5 в 06:37.

Маршрут № 6 в 06:49.

С 2 по 9 января

Автобусные маршруты:

Маршрут № 15 работает 6,7,8,9 января.

Остальные маршруты работают в обычном режиме по расписанию выходного дня.

Троллейбусные маршруты: по расписанию выходного дня.

В расписание общественного транспорта Ярославля также произошли изменения. Читайте новогоднее расписание.