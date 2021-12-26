«Страшно, ребята»: в «Ауре» в Ярославле сработала пожарная сигнализация

Люди в панике покидали торговый центр. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Сегодня, 26 декабря, около 19 вечера в ТЦ «Аура» сработала пожарная сигнализация. Последние выходные перед Новым годом, поэтому народу в здании было много. Люди в панике начали покидать магазины.

- Тысячи человек в «Ауре» и я в том числе сейчас выбирались. В «Ауре» случился пожар, остановились эскалаторы. Людей направляли на пожарные лестницы, но мы бежали по эскалаторам. Двери в подземку заблокировали, но мы их открыли, и все машины сразу поехали. Наверху тоже пробки. Много пожарных машин. Паника парализует мозг – это точно. Страшно, ребята, - пишут очевидцы произошедшего.

- Жуть… Не дай бог повторения «Зимней вишни».

- От ЧП никто не застрахован, берегите себя!

Тревога оказалась ложной, пожарная сигнализация сработала, но огня, к счастью, нигде не было.

- Сработала пожарная сигнализация на парковке, вызов ложный, время сообщения 19:17, задействовано 3 единицы техники и 9 человек личного состава, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.