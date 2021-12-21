В Ярославле жительница Брагино украла из магазина пудру для лица и бутылку водки Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ярославле 33-летняя жительница Брагино, ранее судимая за кражи и распространение наркотиков, вновь попалась на хищении.

В июле текущего года женщина «под шумок» украла из магазина косметики тональник, несколько упаковок пудры, карандаши для губы и другие вещи по уходу за собой на сумму более 3600 рублей.

На этом дама не остановилась. Через несколько дней она похитила бутылку водки и бутылку коньяка. Ущерб – 1170 рублей. Жительница Ярославля полностью призналась в обеих кражах.

- При назначении наказания учтен рецидив преступлений, наличие непогашенной судимости, хронического психического расстройства в виде синдрома зависимости от опиатов средней стадии (опийная наркомания), - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - Суд назначил наказание по совокупности преступлений в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.