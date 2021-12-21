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Общество21 декабря 2021 14:10

В Рыбинске с нового года увеличится плата за проезд в общественном транспорте

Это касается автобусов, троллейбусов и маршруток
Анастасия Голубева
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В Рыбинске с нового года увеличится плата за проезд в общественном транспорте

В Рыбинске с нового года увеличится плата за проезд в общественном транспорте

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске с 1 января 2022 года увеличится плата за проезд в общественном транспорте. Стоимость не менялась с начала 2020 года.

- Приказами департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 20.12.2021 № 226-тр/г, 227-тр/г тарифы установлены в размере 26 рублей. Разовая поездка в автобусе и троллейбусе теперь будет стоить одинаково, - сообщили в отделе транспорта и связи города.

Помимо этого, стоимость проезда в маршрутке также возрастет, до 29 рублей.