В Рыбинске с нового года увеличится плата за проезд в общественном транспорте Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске с 1 января 2022 года увеличится плата за проезд в общественном транспорте. Стоимость не менялась с начала 2020 года.

- Приказами департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 20.12.2021 № 226-тр/г, 227-тр/г тарифы установлены в размере 26 рублей. Разовая поездка в автобусе и троллейбусе теперь будет стоить одинаково, - сообщили в отделе транспорта и связи города.

Помимо этого, стоимость проезда в маршрутке также возрастет, до 29 рублей.