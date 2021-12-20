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Происшествия20 декабря 2021 13:27

В Ярославском районе грузовик насмерть сбил женщину

ДТП произошло на дороге «Золотое кольцо»
Анастасия Голубева
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На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 20 декабря, в Ярославском районе на 1547 километре трассы «Золотое кольцо» примерно в 7:18 произошло ДТП. «Газель», за рулем которой находился 59-летний водитель, сбила 63-летнюю женщину насмерть.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.