В Ярославском районе грузовик насмерть сбил женщину

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 20 декабря, в Ярославском районе на 1547 километре трассы «Золотое кольцо» примерно в 7:18 произошло ДТП. «Газель», за рулем которой находился 59-летний водитель, сбила 63-летнюю женщину насмерть.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.