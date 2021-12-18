Мэра Ярославля перевели из реанимации в общую палату

Состояние здоровья Владимира Волкова улучшилось Фото: Мэрия Ярославля

Мэра Ярославля Владимира Волкова из реанимации перевели в общую палату. Предположительно, под наблюдением врачей градоначальник проведет еще несколько дней, но состояние его уже значительно лучше.

Владимиру Волкову провели лечебно-диагностические процедуры и контрастное исследование.

Напомним, что мэра Ярославля экстренно госпитализировали в областную больницу утром 16 декабря. Ему диагностировали инфаркт и провели операцию. Его состояние сразу после всех медицинских процедур врачи оценивали как стабильно тяжелое, но сейчас Владимир Волков пошел на поправку.