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Общество18 декабря 2021 9:03

Мэра Ярославля перевели из реанимации в общую палату

Состояние здоровья Владимира Волкова улучшилось
Полина Вачнадзе
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Состояние здоровья Владимира Волкова улучшилось

Состояние здоровья Владимира Волкова улучшилось

Фото: Мэрия Ярославля

Мэра Ярославля Владимира Волкова из реанимации перевели в общую палату. Предположительно, под наблюдением врачей градоначальник проведет еще несколько дней, но состояние его уже значительно лучше.

Владимиру Волкову провели лечебно-диагностические процедуры и контрастное исследование.

Напомним, что мэра Ярославля экстренно госпитализировали в областную больницу утром 16 декабря. Ему диагностировали инфаркт и провели операцию. Его состояние сразу после всех медицинских процедур врачи оценивали как стабильно тяжелое, но сейчас Владимир Волков пошел на поправку.