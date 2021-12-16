Состояние мэра Ярославля врачи оценивают как стабильно тяжелое

Главу Ярославля госпитализировали в клинику сегодня, 16 декабря Фото: Мэрия Ярославля

Главный врач Ярославской областной клинической больницы Александр Корнилов рассказал о состоянии здоровья мэра города Владимира Волкова. Главу Ярославля госпитализировали в клинику сегодня, 16 декабря.

- Сразу же были проведены лечебно-диагностические процедуры, сделано контрастное исследование. Владимир Волков находится под постоянным контролем врачей больницы в палате интенсивной терапии. Состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое, - пояснил Александр Корнилов.

О диагнозе мэра Ярославля пока не сообщают.

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