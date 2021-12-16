Мэр Ярославля Владимир Волков госпитализирован в областную больницу

Мэр Ярославля Владимир Волков госпитализирован Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля был экстренно госпитализирован. Об этом стало известно сегодня, 16 декабря.

Владимиру Волкову стало плохо, поэтому пришлось обратиться к медикам. Те настояли на госпитализации. Сейчас мэр Ярославля находится под наблюдением врачей.

- Мэр Ярославля Владимир Волков находится в Ярославской областной клинической больнице. Идет обследование, - на данный момент это единственный комментарий от пресс-службы мэрии города.

Официальной информации о состоянии Владимира Волкова и диагнозе на данный момент нет. Возможно, что причиной плохого самочувствия стали проблемы с давлением.