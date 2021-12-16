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Общество16 декабря 2021 8:14

Мэр Ярославля Владимир Волков госпитализирован в областную больницу

Диагноз пока не поставлен
Полина Вачнадзе
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мэр Ярославля Владимир Волков госпитализирован

Мэр Ярославля Владимир Волков госпитализирован

Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля был экстренно госпитализирован. Об этом стало известно сегодня, 16 декабря.

Владимиру Волкову стало плохо, поэтому пришлось обратиться к медикам. Те настояли на госпитализации. Сейчас мэр Ярославля находится под наблюдением врачей.

- Мэр Ярославля Владимир Волков находится в Ярославской областной клинической больнице. Идет обследование, - на данный момент это единственный комментарий от пресс-службы мэрии города.

Официальной информации о состоянии Владимира Волкова и диагнозе на данный момент нет. Возможно, что причиной плохого самочувствия стали проблемы с давлением.