Мэр Ярославля Владимир Волков написал пост благодарности из больницы

Мэр Ярославля находится в палате интенсивной терапии
Фото: Мэрия Ярославля
Мэр Ярославля Владимир Волков, который сегодня, 16 декабря был госпитализирован в областную больницу, написал пост на своей странице в соцсети.
- Дорогие друзья, дорогие ярославцы! Сейчас нахожусь в областной больнице под присмотром надежных и чутких врачей, чувствую себя значительно лучше. Спасибо всем, кто за меня переживает! - поблагодарил Владимир Михайлович всех неравнодушных.
Главный врач ЯОКБ Александр Корнилов уточнил, что мэр находится в палате интенсивной терапии, его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.