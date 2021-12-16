Мэр Ярославля Владимир Волков написал пост благодарности из больницы

Мэр Ярославля находится в палате интенсивной терапии Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Владимир Волков, который сегодня, 16 декабря был госпитализирован в областную больницу, написал пост на своей странице в соцсети.

- Дорогие друзья, дорогие ярославцы! Сейчас нахожусь в областной больнице под присмотром надежных и чутких врачей, чувствую себя значительно лучше. Спасибо всем, кто за меня переживает! - поблагодарил Владимир Михайлович всех неравнодушных.

Главный врач ЯОКБ Александр Корнилов уточнил, что мэр находится в палате интенсивной терапии, его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.