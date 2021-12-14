Ярославцев просят не покупать красную икру на улицах города

Продавать икру с лотков в Ярославле начали еще в ноябре. Фото: Полина Вачнадзе

Сегодня, 14 декабря, на общегородском совещании в мэрии обсудили вопросы несанкционированной торговли на улицах города. В частности речь шла о лоточниках, которые продают красную икру по цене 250 рублей за банку. Ярославцам, которые уже активно начали готовиться к новому года, такая цена и способ продажи не внушают доверия. Покупать такую икру они опасаются и небезосновательно.

По словам начальника управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля Дмитрия Веселова, в Московской и Ярославской областях выявлена фальсифицированная икра производства ООО "Жемчужина Камчатки" и ООО "Сахал".

- По информации управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю и управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, данные изготовители производственную деятельность не осуществляют. Продукция маркируется с использованием несуществующих адресов, - пояснил Дмитрий Веселов.

Поэтому лучше не гнаться за дешевизной и покупать продукты к новогоднему столу в официальных торговых точках. Товары "с лотка", в том числе и икра, могут быть опасны для здоровья.