В Ярославской области к Новому году заготовят 700 елей Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области традиционно проводится аукцион на заготовку елей к Новому году. На этот раз в лоты внесены 730 деревьев из Даниловского и Некоузского районов.

– Участки для заготовки елей к Новому году выбирают там, где вырубка необходима и будет проводиться в любом случае, – рассказал директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев. – В частности, это зоны рядом с линиями электропередачи, где работы проводятся для обеспечения пожарной безопасности. Самовольная вырубка елей на территории лесного фонда запрещена.

Штраф за незаконную вырубку деревьев – до 500 тысяч рублей, а в некоторых случаях и лишение свободы сроком до двух лет. Рейды пройдут с середины декабря до 7 января.