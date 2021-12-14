В Ярославле на пять лет осудили водителя, насмерть сбившего велосипедиста

Авария произошла на улице Магистральной Фото: Сергей ГАПОН

Кировский районный суд вынес приговор ярославцу, который в сентябре прошлого года сбил велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Авария произошла на улице Магистральной. Велосипедист ехал по обочине, а затем вывернул на проезжую часть, где и попал под колеса легковушки. Экспертиза показала, что водитель ВАЗа был в под воздействием наркотиков, возможно, поэтому он не смог вовремя сориентироваться и снизить скорость.

- Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также лишили водительских прав на 2 года, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.