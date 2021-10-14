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Происшествия14 октября 2021 12:32

Неадекватный ярославец без прав и на чужой машине насмерть сбил велосипедиста

Мужчина скончался на месте ДТП
Полина Вачнадзе
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Велосипедист, мужчина 59 лет, скончался на месте аварии.

Велосипедист, мужчина 59 лет, скончался на месте аварии.

Фото: Сергей ГАПОН

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 23-летнего ярославца. В сентябре прошлого года он сел за руль машины своего знакомого и сбил велосипедиста. Усугубляет ситуацию то, что молодой человек был под действием наркотиков и не имел водительского удостоверения. При этом еще и гнал с большой скоростью.

- ДТП произошло в светлое время суток в Ярославле на Мышкинском проезде. Велосипедист ехал по обочине, а затем выехал на край проезжей части, где на него и был совершен наезд. Экспертиза установила, что обвиняемый находился в состоянии обнаружить препятствие, а именно выезд на проезжую часть велосипедиста, но не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Велосипедист, мужчина 59 лет, скончался на месте аварии.