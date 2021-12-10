В больницу Ярославля купили компьютерный томограф за 54 миллиона рублей Фото: Правительство Ярославской области

В Центральную городскую больницу Ярославля поступил современный компьютерный томограф. Его стоимость - 54 миллиона рублей.

- Пропускная способность современного компьютерного томографа – до 100 исследований в сутки. Специально для его установки подготовлено помещение с отдельным входом, - сообщили в правительстве региона.

За уходящий год в эту больницу было закуплено 27 медицинских приборов на 155 миллионов рублей.