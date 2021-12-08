В Ярославле открыли новый пункт вакцинации

Пункт работает ежедневно с 10.00 до 19.00 часов. Фото: департамент здравоохранения Ярославской области.
8 декабря стало известно, что в Ярославле открылся еще один пункт вакцинации против COVID-19. Теперь укол можно сделать в ТЦ "Шоколад" на Московском проспекте, 108.
- Мобильный прививочный пункт работает ежедневно с 10.00 до 19.00 часов. Не забудьте взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС, - рассказали в департаменте здравоохранения Ярославской области.
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