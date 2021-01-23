Пункты вакцинации от коронавируса в Ярославле: адреса

В Ярославской области началась вакцинация от COVID-19
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ярославской области началась вакцинация от COVID-19. Всего по региону открыто 38 пунктов, где можно сделать прививку. В областном центре их 10. КП-Ярославль расскажет, к каким из них прикреплены жители разных районов города.
Дзержинский район:
- КБ №9, поликлиника №1 (Тутаевское шоссе, 95),
- КБ №9, поликлиника №5 (Тутаевское шоссе, 85),
- КБ №9, поликлиника №2 (ул.Турфанова, 21, корпус 2),
- КБ №9, поликлиника №3 (Тутаевское шоссе, 31).
Фрунзенский и Красноперекопский районы:
- КБ имени Семашко, поликлиника №1 (ул.Носкова, 8),
- КБ №2, поликлиника №1 (Московский проспект, 43/10),
- Поликлиника №2 (ул.Ньютона, 30).
Кировский и Ленинский районы:
- ЦГБ, поликлиника №1 (проспект Октября, 52),
- ЦГБ, поликлиника №2 (ул.Угличская, 38).
Заволжский район:
- КБ №3, поликлиника №1 (ул.Маяковского, 61).