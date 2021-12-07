На Ярославль надвигается сильный снегопад Фото: Олег УКЛАДОВ

На Ярославскую область сегодня, 7 декабря, обрушится сильный снегопад. Об этом, ссылаясь на данные синоптиков, предупреждает региональное МЧС.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на дорогах федерального и местного значения, увеличение количества ДТП, - уточняют спасатели.

Сегодняшняя непогода покажет, как работает новая снегоуборочная техника, которая прибыла в Ярославль из Смоленска. Завтра, 8 декабря, ожидается поставка еще одной партии машин.