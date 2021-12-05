В Ярославль поступила новая снегоуборочная техника Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославль поступила новая партия снегоуборочной техники. Ее доставили из Смоленска, в среду должна приехать вторая часть машин. Эта техника может работать круглосуточно, равномерно распределяя специальные вещества на дороги города.

— Будут использоваться три вида реагента: жидкий противогололедный, песко-соляная смесь и новый для Ярославля двухкомпонентный материал, который применяется при температуре до 32 градусов ниже ноля. Принцип его работы состоит в смешивании твердой гранулированной и жидкой фаз, — пояснил директор МБУ «Горзеленхозстроя» Виталий Запевалов.

Помимо этого, в скором времени в Ярославль привезут технику, которая предназначена для уборки узких улиц.