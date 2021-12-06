В Ярославле подрядчик сорвал срок сдачи «Озерной гривки»

Объект должны были сдать 1 декабря. ФОТО: группа "Озерная гривка ЭКОПАРК Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле экопарк «Озерная гривка», который находится в Заволжском районе, должны были сдать 1 декабря после благоустройства. На общегородском заседании 19 октября мэр города Владимир Волков распорядился сдать объект в ноябре и не затягивать.

Однако в ответном письме правительства от 16 сентября говорится: «Срок окончания работ согласно контракту 01.12. 2021, переноса реализации на 2022 год не планируется».

- На объекте «Озерная гривка» подрядная организация планирует завершить работы до конца текущего года! За срыв сроков будут применены штрафные санкции в соответствии с муниципальным контрактом, - ответили вчера, 5 декабря, в агентстве по муниципальном заказу ЖКХ.

В группе «Озерная гривка ЭКОПАРК Ярославль» публикуют фотографии объекта, на которых видно, что вся площадка завалена снегом, ярославцы возмущаются состоянием парка на данный момент.