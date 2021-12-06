Жители Ярославля в двадцатиградусный мороз ждали транспорт больше 40 минут Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 6 декабря, в Ярославле случился очередной транспортный коллапс. Местные жители в разных районах города ждали автобусы по 30-40 минут. Когда долгожданный транспорт приезжал, он был заполнен людьми настолько, что зайти в него было практически невозможно.

В этой ситуации особенно удручает то, что сегодня утром на улице было – 20 градусов, ярославцы просто замерзали, ожидая нужный транспорт на остановке.

- Остановка Куйбышева, 7:15 утра. Стоит около 30 человек, все на 42-й автобус. Сколько люди ждали его – неизвестно. Подъезжает автобус открывается только передняя дверь, так как другие две не работают. Кондуктор орет, что если кого-то что-то не устраивает, то они могут выйти, - жалуются горожане.

На Тутаевском шоссе сегодня тоже было проблематично уехать. По словам ярославцев, 66-й автобус приехал набитый людьми до отказа, а троллейбус №4 пришлось ждать 40 минут, первый раз он приехал только в 8:25.

На проспекте Фрунзе, как говорят жители, сегодня почти на каждой остановке стояло около 30 человек.