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Общество2 декабря 2021 5:30

В Ярославле неизвестный выстрелил в лицо молодой маме из аэрозольного пистолета

Нападение произошло на детской площадке
Влада Красоткина
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Мужчина перед нападением засыпал девушку обвинениями. Фото: "Жесть Ярославль"

Мужчина перед нападением засыпал девушку обвинениями. Фото: "Жесть Ярославль"

25 ноября на детской площадке дома №10 на улице Бабича неизвестный мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо девушке. Все это произошло на глазах маленького ребенка пострадавшей.

- После злоумышленник скрылся. Он был задержан сотрудниками полиции, но этим же вечером его отпустили, - передают очевидцы в группе "Жесть Ярославль".

Также ярославцы рассказали, что мужчина перед нападением засыпал девушку обвинениями. Возможно, пострадавшая сбила злоумышленника на дороге. Информация по этому вопросу уточняется в полиции.

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