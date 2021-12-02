Распылил газ в лицо: в полиции рассказали подробности конфликта пешехода и водителя

В конфликте между ярославцами теперь разбирается полиция. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Полиция разбирается в конфликте, который произошел в Дзержинском районе. По словам очевидцев, молодой человек выстрелил в лицо девушке из аэрозольного пистолета. В это время рядом находился маленький ребенок пострадавшей.

- По предварительной информации, конфликт произошел между женщиной, управлявшей легковым автомобилем, и мужчиной-пешеходом. Он пояснил, что его задела данная машины. В ходе конфликта ярославец распылил в направлении женщины газ из баллончика, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства случившегося. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей, также с места изъяты записи камер видеонаблюдения.