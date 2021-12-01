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Общество1 декабря 2021 14:40

В Рыбинске организуют новогодний флешмоб автомобилистов

Из машин составят изображение Деда Мороза
Анастасия Голубева
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В Рыбинске организуют новогодний флешмоб автомобилистов

В Рыбинске организуют новогодний флешмоб автомобилистов

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Рыбинске 18 декабря помимо фестиваля «НаШествие Дедов Морозов», пройдет еще и вечерний флешмоб автомобилистов. Планируется составить из машин изображение главного зимнего волшебника – Деда Мороза.

- На улицах города – у магазинов, музеев, библиотек и других организаций и учреждений – будут организованы зимние фотозоны. Спортивный праздник по традиции пройдет в первой половине дня у дворца спорта «Полет», а вечером здесь состоится флешмоб автомобилистов, - рассказали в правительстве Ярославской области.