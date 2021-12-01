В Рыбинске пройдет фестиваль «НаШествие Дедов Морозов» Фото: Правительство Ярославской области

В этом году в Рыбинске традиционно пройдет фестиваль «НаШествие Дедов Морозов». Мероприятие впервые состоялось в 2009 году. В этот раз оно будет 18 декабря.

- В этом году праздничное шествие Дедов Морозов по центральным улицам города не состоится, однако будет задействовано множество тематических площадок. Анимационная программа развернется на Красной площади. Сюда же прибудет Дед Мороз из Великого Устюга, чтобы поздравить жителей и гостей города с наступающими праздниками и зажечь огни на новогодней елке, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Помимо этого, по Рыбинску будет организован экскурсионный автобус, в котором гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка.