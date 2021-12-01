В Ярославле нашли пропавшую 15-летнюю девушку

Девушку с татуировками нашли спустя два дня поисков. ФОТО: группа "ЯрСпас"

В Ярославле прекратили поиски пропавшей Анастасии С. 15-летняя девушка ушла из государственного учреждения, скорее всего, детского дома, 28 ноября и не вернулась. К ее поискам подключилась полиция, следователи и волонтеры. У девушки, несмотря на ее юный возраст, были набиты татуировки на пальцах, а на ноге – «Я люблю Даню».

30 ноября подростка нашли.

- Найдена, жива! Всем спасибо за помощь и репосты, - написали в группе «ЯрСпас».