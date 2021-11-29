В Ярославле пропала 15-летняя девушка

Девушка пропала 28 ноября. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославле сутки ищут 15-летнюю Анастасию Сорокину. Вчера, 28 ноября, девушка ушла из госучреждения в Кировском районе города и обратно не вернулась.

На вид подростку 15 лет, рост 160 сантиметров, худощавая, волосы каштановые до плеч, глаза карие.

Была одета в черную короткую куртку с надписью на рукаве «Love», голубые джинсы, светлые кроссовки с разноцветными полосами.

Если вы знаете, где находится Анастасия или видели ее, сообщите в полицию: 02, 102 или 112 или по телефону 8(910)964-08-33 (ЯрСпас).