Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 ноября 2021 9:30

Двое жителей Ярославской области похитили из дачного дома имущество на 80 тысяч рублей

Хозяин дома обнаружил пропажу только через четыре месяца
Анастасия Голубева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Двое жителей Ярославской области похитили из дачного дома имущество на 80 тысяч рублей

Двое жителей Ярославской области похитили из дачного дома имущество на 80 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое жителей поселка Защитный Некрасовского района Ярославской области обвиняются в хищении чужого имущества.

По версии следствия, мужчины в январе текущего года залезли в чужой дачный дом и хозяйственные постройки рядом с ним. Злоумышленники похитили оттуда строительные инструменты, садовый инвентарь и бытовую технику. Общий ущерб - больше 80 тысяч рублей.

Хозяин дома обнаружил пропажу только через четыре месяца - в мае 2021 года. Он обратился в полицию и сотрудники правоохранительных органов нашли похитителей. Последние - жители Некрасовского района - признали вину в содеянном.

- Похищенное имущество правоохранительными органами возвращено законному владельцу. Действия обвиняемых квалифицированы по статье "Кража", которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.