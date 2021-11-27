Двое жителей Ярославской области похитили из дачного дома имущество на 80 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое жителей поселка Защитный Некрасовского района Ярославской области обвиняются в хищении чужого имущества.

По версии следствия, мужчины в январе текущего года залезли в чужой дачный дом и хозяйственные постройки рядом с ним. Злоумышленники похитили оттуда строительные инструменты, садовый инвентарь и бытовую технику. Общий ущерб - больше 80 тысяч рублей.

Хозяин дома обнаружил пропажу только через четыре месяца - в мае 2021 года. Он обратился в полицию и сотрудники правоохранительных органов нашли похитителей. Последние - жители Некрасовского района - признали вину в содеянном.

- Похищенное имущество правоохранительными органами возвращено законному владельцу. Действия обвиняемых квалифицированы по статье "Кража", которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.