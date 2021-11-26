В автобусный маршрут Тутаев – Ярославль добавили остановку Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области в автобусный маршрут №161к Тутаев-Ярославль (улица Волгоградская) будет введена дополнительная остановка. С 6 декабря автобус начнет забирать тутаевцев еще и на улице Медовой. Это касается прямого и обратного направления.

- Жители улицы Медовой в Тутаеве и ряда других улиц в непосредственной близости от нее обратились в наш департамент с просьбой улучшить транспортное обслуживание, поскольку добраться на автобусе из микрорайона до Ярославля затруднительно, – отметил заместитель директор департамента транспорта Ярославской области Илья Тюрганов. – Было решено включить данный остановочный пункт в маршрут №161к. Сейчас профильным специалистам предстоит внести изменения в реестр межмуниципальных маршрутов