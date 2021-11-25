В Ярославле будут работать новые транспортные компании

Врио губернатора Ярославской области назвал ситуацию с общественным транспортом Ярославля экстренной Фото: Полина Вачнадзе

Врио губернатора Ярославской области назвал ситуацию с общественным транспортом Ярославля экстренной. Две недели назад была поставлена задача нормализовать работу автобусов, но толком ничего сделано не было.

- Те меры, которые были приняты, оказались недостаточными, – сказал Михаил Евраев. – По-прежнему не хватает водителей. Не хватает автобусов. Поскольку перевозчики, которых в июле привлекла мэрия, с этой работой справиться не могут, мы будем дополнительно приглашать новые транспортные компании. Ярославцам нужна нормальная работа общественного транспорта.

Те контракты, которые заключили с перевозчиками до 14 июля, будут пересмотрены. По словам врио главы региона, сейчас в оперативном режиме будут заключаться новые контракты. Уже без торгов: в экстренных ситуациях закон позволяет обойтись без них.

- Думаю, в течение двух-трех дней выйдем на решения, которые позволят в ближайшее время нормализовать обстановку и новым перевозчикам выйти на маршруты. – Все оргвыводы будут сделаны позднее, когда ситуация с перевозками в областном центре нормализуется, – сказал Михаил Евраев, и заметил, что областные власти были вынуждены заняться решением транспортного вопроса, так как мэрия не смогла это сделать самостоятельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Народ в бешенстве!»: ярославцы по часу ждут автобусы на морозе

Жители поселка Кармановский не могут уехать на работу, так как нет автобусов (подробнее)