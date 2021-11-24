В Рыбинске строят детский сад, рассчитанный на 240 воспитанников Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в микрорайоне Прибрежный с июня 2020 года строится детский сад. Сейчас он получил номер и название – детский сад №20 «Маленькая страна». Идет отделка стен, полов и потолков. Строительство здания близится к завершению.

На данный момент происходит внутренняя отделка, также продумываются интерьеры комнат.

- У нас согласовано цветовое исполнение групп и смежных помещений. Пространство сада будет выполнено в желто-зеленой гамме. Рабочие оформляют изостудию, думаем, она порадует и детей, и педагогов, и родителей. Мебель закуплена. Осталось приобрести игрушки, ковры, шторы, - рассказала заместитель директора департамента, начальник отдела дошкольного образования Жанна Монахова.

В 2022 году новый детский сад примет 240 ребят. Планируется четыре группы для малышей от полутора до трех лет и восемь групп для детей старшего возраста.