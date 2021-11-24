В одном из дворов Ярославля неизвестный ударил мужчину ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Заволжского района позвонили из больницы и рассказали, что по скорой к ним привезли 29-летнего молодого человека с проникающим ножевым ранением. Потерпевший пояснил, что во дворе дома неизвестный ударил его ножом.

Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого. Им оказался 39-летний мужчина, которого неоднократно привлекали ранее к уголовной ответственности.

- По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В соответствии со статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.