В Ярославле подросток выхватил у прохожего телефон и убежал с ним Фото: Алексей БУЛАТОВ

От 48-летнего жителя Дзержинского района Ярославля в полицию поступило заявление о том, что на улице Елены Колесовой у него похитили телефон.

Мужчина стоял на улице и разговаривал по телефону. После того, как он договорил, начал убирать мобильник в карман, но неожиданно к потерпевшему подбежал молодой человек, выхватил телефон и быстро скрылся.

Полиция установила, что этим молодым человеком оказался 17-летний ярославец. Он признался в краже, похищенный телефон изъяли.

- Полицией Дзержинского городского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Грабеж», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.