Чиновника из Гаврилов-Яма оправдали по обвинению в халатности

На данный момент приговор в законную силу не вступил. Фото: Правительство Ярославской области

Суд признал чиновника из Ярославской области Алексея Потехина невиновным по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека".

Потехин проходил обвиняемым по делу 2019 года, когда в Гаврилов-Яме Ярославской области на 9-летнего мальчика упала мемориальная плита. В то время подсудимый занимал должность начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации города.

- Алексей Потехин признан невиновным и оправдан в связи с отсутствием состава преступления. За ним признано право на реабилитацию, - сообщили в пресс-службе областного суда Ярославской области.

На данный момент приговор в законную силу не вступил.