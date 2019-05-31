2019-05-31T11:34:17+03:00
Происшествия

В Ярославской области девятилетнего ребенка придавило мемориальной плитой

Ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Гаврилов-Яме Ярославской области на 9-летнего мальчика упала огромная мемориальная плита.В Гаврилов-Яме Ярославской области на 9-летнего мальчика упала огромная мемориальная плита.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области девятилетнего ребенка придавило мемориальной плитой. Происшествие случилось в городе Гаврилов-Ям вечером 30 мая.

Мемориал находится в самом центре города. По предварительной информации, мальчик играл рядом с ним вместе с другими детьми. Возможно, ребята попытались забраться на плиту, и она упала. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму - перелом основания черепа, ушиб головного мозга. В тяжелом состоянии мальчика доставили в больницу. Сейчас врачи борются за его жизнь.

- По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», - сообщили в СУ СКР по Ярославской области. Идет расследование, устанавливается, кто виноват в произошедшем.

Напомним, мемориал в Гаврилов- Яме в 2015 году реконструировали и торжественно открыли к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мемориал представляет собой монумент, на котором стоит воин-освободитель, в окружении четырех каменных мемориальных плит, на которых выгравированы имена гавриловямцев, защищавших Родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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