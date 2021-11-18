В Ярославской области произошла авария, в которой пострадал водитель перевернутого грузовика

ДТП случилось в Даниловском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 18 ноября, в районе 12 часов в Даниловском районе Ярославской области произошла авария. Около населенного пункта Путятино столкнулись машина «Форд», за рулем которого был 30-летний водитель, а автомобиль «КАМАЗ» под управлением 54-летнего мужчины. Грузовик от сильного удара отбросило в кювет, где он еще и перевернулся. Его водителя госпитализировали в больницу.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.