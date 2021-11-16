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Происшествия16 ноября 2021 16:50

Ярославец подозревается в убийстве 6-летнего ребенка своей сожительницы

Мужчина признался в содеянном
Анастасия Голубева
Ярославец подозревается в убийстве 6-летнего ребенка своей сожительницы

Ярославец подозревается в убийстве 6-летнего ребенка своей сожительницы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23-летний житель Ярославля подозревается в убийстве ребенка своей девушки. Из материалов уголовного дела следует, что 10 ноября мужчина находился вместе с шестилетним ребенком в квартире на улице Юности. Он специально ударил малыша кулаком в живот, после чего у ребенка началось внутреннее кровотечение. Его отвезли в детскую областную больницу, но он умер в реанимации.

- В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного статьей «Убийство». В ходе предварительного следствия обвиняемый дал признательные показания, его заключили под стражу. Следователями проводятся действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.