В Ярославле закончили ремонт Тверицкой набережной. ФОТО: группа "Компания "Крепыш" ВКонтакте

В Ярославле завершен ремонт Тверицкой набережной. О том, что сделано, рассказали в подрядной организации «Крепыш», которая и занималась благоустройством.

- Безусловный тренд этого объекта – использование монолитного бетона. Благодаря ему мы создали прочные и долговечные лавочки с деревянным настилом, интегрированные в газон, - сообщил подрядчик на своей странице ВКонтакте. – Еще одна особенность – большая площадь мощения плиткой.

На главной аллее, площадках и на протяжении всех прогулочных дорожек установлены фонари. Оборудована спортивная и детская территории, зона для пляжного волейбола и кабинки для переодевания.

К благоустройству Тверицкой набережной организация "Крепыш" приступила в середине августа. Ремонт должен был быть закончен в октябре.