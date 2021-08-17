В Ярославле начали ремонтировать Тверицкую набережную: что планируют сделать

В Ярославле начали ремонтировать Тверицкую набережную Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле началось благоустройство Тверицкой набережной, сообщает пресс-служба мэрии города. Здесь планируют сделать спортивную и детскую площадки, обустроить площадку для пляжного волейбола, поставить урны и лавочки, сделать яркое освещение, а в пляжной зоне установить кабинки для переодевания.

Благоустройством территории занимается подрядная организация «Крепыш». По плану работы должны быть завершены в октябре этого года.

- Территория набережной будет благоустроена так, чтобы здесь можно было проводить время в любой сезон жителям всех возрастов. Пешеходные дорожки сделают из крупномасштабной плитки, которая сейчас очень популярна и укладывается на многих других объектах в городе. На данный момент на набережной идет демонтаж асфальтового покрытия, подготовка основания под бортовые камни. Будем контролировать ход работ, учитывать пожелания жителей, - сказал директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля Глеб Масленцев.