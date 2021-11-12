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Здоровье12 ноября 2021 12:11

Ярославцам, не переболевшим COVID-19, врачи не рекомендуют прививаться «Спутником Лайт»

Лучше выбрать двухкомпонентную вакцину
Полина Вачнадзе
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Ярославцам, не переболевшим COVID-19, врачи не рекомендуют прививаться «Спутником Лайт»

Ярославцам, не переболевшим COVID-19, врачи не рекомендуют прививаться «Спутником Лайт»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ярославцам, которые не переболели коронавирусом и собираются сделать первую вакцинацию, врачи не рекомендуют прививаться однокомпонентным «Спутником Лайт». Об этом рассказала заместитель директора департамента здравоохранения и фармацими Ярославской области Наталья Евсеевич.

- «Спутник Лайт» пользуется популярностью. Это однокомпонентная вакцина и уже после первой прививки можно получить QR-код. Но делать ей прививку мы рекомендуем только тем, кто уже переболел COVID-19 или проходит ревакцинацию спустя 6 месяцев после первой вакцинации, - сказала Наталья Евсеевич.

По словам специалистов, препарата «Спутник Лайт» недостаточно для того, чтобы у человека сформировался надежный иммунитет. Поэтому для первой вакцинации лучше выбрать другой препарат.

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