Около 13 тысяч ярославцев, вакцинированных от COVID-19, заразились коронавирусом

12 800 ярославцев из 460 тысяч, сделавших прививку, заразились коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Только 12 800 ярославцев из 460 тысяч, сделавших прививку, заразились коронавирусом. Об этом рассказала заместитель директора регионального департамента здравоохранения и фармации Наталья Евсеевич.

- Только 12 800 жителей региона переболели после прививки. Болезнь протекала в легкой форме, единицам потребовалось стационарное лечение, - рассказала Наталья Евсеевич.

По словам замдиректора департамента, вакцинированные не нуждались в кислородной поддержке и были выписаны в течение 14 дней после госпитализации.