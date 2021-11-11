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Здоровье11 ноября 2021 15:01

Около 13 тысяч ярославцев, вакцинированных от COVID-19, заразились коронавирусом

По словам замдиректора департамента здравоохранения, болезнь у вакцинированных протекала в легкой форме
Полина Вачнадзе
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12 800 ярославцев из 460 тысяч, сделавших прививку, заразились коронавирусом

12 800 ярославцев из 460 тысяч, сделавших прививку, заразились коронавирусом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Только 12 800 ярославцев из 460 тысяч, сделавших прививку, заразились коронавирусом. Об этом рассказала заместитель директора регионального департамента здравоохранения и фармации Наталья Евсеевич.

- Только 12 800 жителей региона переболели после прививки. Болезнь протекала в легкой форме, единицам потребовалось стационарное лечение, - рассказала Наталья Евсеевич.

По словам замдиректора департамента, вакцинированные не нуждались в кислородной поддержке и были выписаны в течение 14 дней после госпитализации.