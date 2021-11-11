Ярославца, который устроил драку в автобусе №143, заключили под стражу

В автобусе мужчина открыл бутылку с алкоголем и хотел его выпить. Фото: "Ярославль Live"

60-летнего ярославца, который устроил драку в автобусе №143 на глазах у внучки, заключили под стражу.

- В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "Хулиганство". Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СКР России по Ярославской области.

Напомним, что в автобусе мужчина открыл бутылку с алкоголем и хотел его выпить. Один из пассажиров сделал ему замечание. В ответ обвиняемый, понимая, что находится рядом с малолетней внучкой и другими пассажирами автобуса, напал на мужчину.