В Ярославле возбудили уголовное дело по драке двух мужчин в автобусе

Поведение родственника сильно напугало малышку и причинило моральный вред. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле возбудили уголовное дело против 60-летнего местного жителя, который устроил драку в №143 автобусе. Следователи выяснили причину драки: взбучка произошла из-за замечания.

- В автобусе мужчина открыл бутылку с алкоголем и хотел его выпить, нарушая тем самым общественный порядок. Один из пассажиров сделал ему замечание, в ответ на которое, подозреваемый понимая что находится рядом с малолетней внучкой и другими пассажирами автобуса, с целью причинения насилия, напал на пассажира, пытавшегося пресечь его противоправное поведение,чем напугал свою внучку, - сообщили в СКР по Ярославской области.

Поведение родственника сильно напугало малышку и причинило моральный вред. В настоящее время следователями проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.