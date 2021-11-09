Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 ноября 2021 12:20

В Ярославле возбудили уголовное дело по драке двух мужчин в автобусе

Оказалось, что зажатый двумя мужчинами ребенок - внучка нападавшего
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Поведение родственника сильно напугало малышку и причинило моральный вред.

Поведение родственника сильно напугало малышку и причинило моральный вред.

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле возбудили уголовное дело против 60-летнего местного жителя, который устроил драку в №143 автобусе. Следователи выяснили причину драки: взбучка произошла из-за замечания.

- В автобусе мужчина открыл бутылку с алкоголем и хотел его выпить, нарушая тем самым общественный порядок. Один из пассажиров сделал ему замечание, в ответ на которое, подозреваемый понимая что находится рядом с малолетней внучкой и другими пассажирами автобуса, с целью причинения насилия, напал на пассажира, пытавшегося пресечь его противоправное поведение,чем напугал свою внучку, - сообщили в СКР по Ярославской области.

Поведение родственника сильно напугало малышку и причинило моральный вред. В настоящее время следователями проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.