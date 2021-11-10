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Общество10 ноября 2021 16:30

В больницы Ярославской области поступает современное оборудование

Его стоимость – около 900 тысяч рублей
Анастасия Голубева
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В больницы Ярославской области поступает современное оборудование

В больницы Ярославской области поступает современное оборудование

Фото: Правительство Ярославской области

В больницу №9 Ярославля привезли видеоназофаринголарингоскоп. Он нужен в кабинет лора, для диагностирования болезней. Такой же аппарат в скором времени поступит в поликлинику №1, которая находится на Тутаевском шоссе.

- С его помощью специалист сможет провести тщательный осмотр лор-органов, в том числе пазух носа, ушных раковин, голосовых связок, – рассказала заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Виктория Васенина. – Также важно, что изображение исследуемой области выводится на экран. Оно очень четкое, с хорошим разрешением. Есть возможность фото и видеофиксации процесса обследования.

Стоимость такого аппарата – около 900 тысяч рублей.