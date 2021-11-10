В больницы Ярославской области поступает современное оборудование Фото: Правительство Ярославской области

В больницу №9 Ярославля привезли видеоназофаринголарингоскоп. Он нужен в кабинет лора, для диагностирования болезней. Такой же аппарат в скором времени поступит в поликлинику №1, которая находится на Тутаевском шоссе.

- С его помощью специалист сможет провести тщательный осмотр лор-органов, в том числе пазух носа, ушных раковин, голосовых связок, – рассказала заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Виктория Васенина. – Также важно, что изображение исследуемой области выводится на экран. Оно очень четкое, с хорошим разрешением. Есть возможность фото и видеофиксации процесса обследования.

Стоимость такого аппарата – около 900 тысяч рублей.