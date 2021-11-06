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Происшествия6 ноября 2021 16:11

Пенсионер из Рыбинска перевел мошенникам больше полумиллиона рублей

Он наткнулся на злоумышленников в интернете
Анастасия Голубева
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Пенсионер из Рыбинска перевел мошенникам больше полумиллиона рублей

Пенсионер из Рыбинска перевел мошенникам больше полумиллиона рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию Рыбинска обратился 61-летний мужчина и рассказал о том, что стал жертвой мошенников. Потерпевший сидел в интернете и наткнулся на всплывающую ссылку, по которой ему предложили участвовать в инвестиционных проектах. Пенсионер прошел в интернете опрос, после которого ему позвонила женщина, представившись финансовым экспертом.

- В течение нескольких дней «консультаций», она убедила мужчину перевести денежные средства в сумме 515 тысяч рублей якобы для участия в биржевых торгах. По данному факту проводится проверка, - сообщили в УМВД России по Ярославской области